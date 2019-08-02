ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يستعين بـ الخبرات في إدارة شؤون اللاعبين والصالات

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:13 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
يسرى غازى
يعلن غدا السبت اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى والقائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة عن أسماء رؤساء اللجان والإدارات فى الجبلاية من أجل إدارة الأمور الإدارية والمالية قبل انطلاق منافسات الدورى الممتاز.

وسبق أن أعلنت لجنة مسابقات الدورى المحلي برئاسة المهندس عامر حسين عن انطلاق المسابقة المحلية يوم 14 سبتمبر القادم.

علم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل الجبلاية أنه تم الإستقرار على تجديد الثقة فى خالد كامل لتولى رئاسة لجنة مسابقات القسم الثاني واختيار شوقي عبد الشافي لتولى ملف كرة الصالات والشاطئية إلى جانب الإستعانة بـ وليد العطار لإدارة لجنة شئون اللاعبين بجانب عمله مديرا تنفيذيا للجنة.

يذكر أن اتحاد الكرة قرر تجديد الثقة فى المهندس عامر حسين لتولى رئاسة لجنة مسابقات الدورى الممتاز خلال الموسم المقبل استنادا الى خبراته فى إدارة شئون المسابقات.

ترشيحاتنا

الأبيض الخاسر الأول .. خبير لوائح دولي يكشف موقف كهربا بعد قيده فى قائمة الزمالك الأفريقية

مفيش زي مصر.. كيف قضى المصريون بالخارج عطلة الصيف على أرض الوطن.. فيديو

خطيب الحرم يكشف عن 8 كلمات أوصى بها الرسول في العشر الأول من ذي الحجة

محمد صلاح وساديو ماني أبرزهما.. نجوم الدوري الإنجليزي فى خطر

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

صالح جمعة يعترف: بفرح بخسارة الزمالك وبشجع منافسيه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة فراعنة الأولمبياد الخاص تطير اليوم إلى تشيناي الهندية.. صور

بعد شكوى مواطنين على فيسبوك.. ضبط 7 من تجار المخدرات ببولاق الدكرور.. صور

هناكل ايه النهاردة .. فتة ملوخية بالجمبرى وسلطة خيار وخس .. والحلو: دونتس بالسودانى والفورماسيل