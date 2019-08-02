اتحاد الكرة يستعين بـ الخبرات في إدارة شؤون اللاعبين والصالات

يعلن غدا السبت اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى والقائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة عن أسماء رؤساء اللجان والإدارات فى الجبلاية من أجل إدارة الأمور الإدارية والمالية قبل انطلاق منافسات الدورى الممتاز.



وسبق أن أعلنت لجنة مسابقات الدورى المحلي برئاسة المهندس عامر حسين عن انطلاق المسابقة المحلية يوم 14 سبتمبر القادم.



علم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل الجبلاية أنه تم الإستقرار على تجديد الثقة فى خالد كامل لتولى رئاسة لجنة مسابقات القسم الثاني واختيار شوقي عبد الشافي لتولى ملف كرة الصالات والشاطئية إلى جانب الإستعانة بـ وليد العطار لإدارة لجنة شئون اللاعبين بجانب عمله مديرا تنفيذيا للجنة.



يذكر أن اتحاد الكرة قرر تجديد الثقة فى المهندس عامر حسين لتولى رئاسة لجنة مسابقات الدورى الممتاز خلال الموسم المقبل استنادا الى خبراته فى إدارة شئون المسابقات.