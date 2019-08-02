ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:04 م
مخالفات مرورية
مخالفات مرورية
ا ش ا
نجحت الإدارة العامة للمرور من ضبط 4 آلاف و751 مخالفة مرورية متنوعة و23 حالة قيادة تحت تأثير المخدر خلال حملات مرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمدريات الأمن المختلفة خلال 24 ساعة.

تمكنت الإدارة العامة للمرور - في حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية - من ضبط 4 آلاف و751 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ألف و863 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وفي مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 23 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الإنضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

2000 سيارة تتجاوز سرعة الرادار خلال 24 ساعة.. ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية

بينهم 27 سائقا تحت تأثير المخدرات.. ضبط 4512 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 5162 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

33 سائقا تحت تأثير المخدر.. الداخلية: ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية

ضبط 4 الاف مخالفة مرورية و28 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة

حملات مرورية.. ضبط أكثر من 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

ترشيحاتنا

البطانة هي الفرق.. شاهد | ياسمين عبد العزيز ورانيا يوسف بنفس الفستان

تعرف على المبلغ المدفوع من تركى آل الشيخ لشراء نادي ألميريا الإسبانى

ما ينوب المخلص.. سيدة تقتل ابن شقيقتها أثناء فضه مشاجرتها مع والدته بالعياط

رامي جمال يتعرض لـ حادث مروع.. تعرف على التفاصيل

غارة إسرائيلية على العراق.. أول رد من إيران على قصف قاعدتها العسكرية

مباراة واحدة.. طارق يحيى يكشف تفاصيل قيادة الزمالك الفترة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة فراعنة الأولمبياد الخاص تطير اليوم إلى تشيناي الهندية.. صور

بعد شكوى مواطنين على فيسبوك.. ضبط 7 من تجار المخدرات ببولاق الدكرور.. صور

هناكل ايه النهاردة .. فتة ملوخية بالجمبرى وسلطة خيار وخس .. والحلو: دونتس بالسودانى والفورماسيل