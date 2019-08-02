ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

نجحت الإدارة العامة للمرور من ضبط 4 آلاف و751 مخالفة مرورية متنوعة و23 حالة قيادة تحت تأثير المخدر خلال حملات مرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمدريات الأمن المختلفة خلال 24 ساعة.



تمكنت الإدارة العامة للمرور - في حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية - من ضبط 4 آلاف و751 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ألف و863 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.



وفي مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 23 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الإنضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات.