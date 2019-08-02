دبلوماسي روسي : موسكو غير مندهشة من العقوبات الأمريكية الجديدة على خلفية قضية سكريبال

أكد نائب وزارة الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، عدم اندهاش موسكو من فرض الولايات المتحدة لحزمة عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية قضية سكريبال.



وأجاب ريابكوف بالنفي، ردًا على سؤال ما إذا كانت موسكو قد فوجئت بحزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على خلفية قضية سكريبال، وأضاف قائلا: "نتابع هذا الملف منذ العام الماضي، عندما تم تطبيق حزمة العقوبات للمرة الأولى. فإدارة ترامب تفرض بانتظام عقوبات وتدابير تقييدية ضد روسيا".. حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.



وتابع ريابكوف: "أعتقد أن هذا جزء من الشؤون السياسية الداخلية. كما إنه لأمر محزن أن تتم التضحية ببقايا ما يسمى بالشراكة الروسية الأميركية بسبب مطالب أولئك، الذين يستخدمون العلاقات مع روسيا كأداة للصراع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة".

كان مسئول كبير في الإدارة الأميركية قد أعلن، اليوم الجمعة، أن واشنطن فرضت حزمة ثانية من العقوبات ضد روسيا على خلفية قضية سكريبال، لأن موسكو "لم تقدم الضمانات المطلوبة".



يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع، في وقت سابق من اليوم، مرسومًا يقضي بفرض حزمة ثانية من العقوبات ضد روسيا فيما يتعلق بقضية تسمم ضابط الاستخبارات الروسي السابق، سيرجي سكريبال وابنته يوليا.