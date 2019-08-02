اشتريت أضحية فتبين لى حملها.. فهل يجوز ذبحها

ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من سائل يقول اشتريت أضحية فتبين لى حملها ..فهل يجوز الأضحية بها.



أجاب لجنة الفتوى، عبر فيسبوك، أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز الأضحية بالحامل من بهيمة الأنعام ولم يعتبروا ذلك سببًا يمنع الذبح.



وأضاف: الشافعية قالوا بعدم الجواز فإن خرج ولدها ميتا فزكاته زكاة أمه عند الشافعي وأحمد وغيرهما سواء أشعر أو لم يشعر, وإن خرج حيا ذبح لما روى أبن ماجة فى سننه .. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ).



والأُضْحِيَّة هى اسمٌ لما يُزكى تقربا إلى الله تعالى فى أيام النحر بشرائط مخصوصة، والتزكية : هى السبب الموصل لحِلِّ أكل الحيوان البرى اختيارا، فتشمل الذبح والنحر، بل تشمل العقر أيضًا، كما لو شرد ثورٌ أو بعير فطُعِنَ برمح أو نحوه مع التسمية ونية الأُضْحِيَّة.



وقيل: هى السبيل الشرعية لبقاء طهارة الحيوان وحل أكله إن كان مأكولا، وحل الانتفاع بجلده وشعره إن كان غير مأكول.











