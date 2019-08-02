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رياضة

بحروف من ذهب .. ناشئات السلة يكتبن أسمائهن في تاريخ اللعبة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:43 م
منتخب مصر لناشئات
منتخب مصر لناشئات السلة
ريهام بكير
كتب منتخب مصر لناشئات السلة سطورا جديدة في تاريخ اللعبة ، بعدما تأهل لنهائي البطولة الإفريقية ومن ثم التأهل لبطولة كأس العالم رومانيا 2020.

حقق منتخب السلة الفوز على أنجولا 73-50 ليتأهل إلى نهائي البطولة الإفريقية تحت 16 ، ليواجه مالي في النهائي.

تضم بعثة المنتخب اللاعبات: هالة علي - فريدة البنداري - رضوى علاء - فريدة خالد - فريدة مسعد - لجين سامي - ملك عبد القادر- جنى بركة - ملك سامي - فريدة تانر - آية الفقي - منة الله شريف.

يقود الفريق، على هاشم مديرا فنيا، وعمرو عاصم مدربا، وكريم إسماعيل مساعد مدرب، والدكتورة داليا مصطفى"علاج طبيعي"، وآلاء خالد "إداري" ، ويترأس البعثة ، المهندس خالد القوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة

يُعد التأهل لكأس العالم للناشئات انجاز جديد يضاف لكرة السلة المصرية في أقل من شهر واحد، بعد تأهل منتخب الناشئين لكأس العالم.

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