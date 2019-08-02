بعد تصدره جوجل.. رامي صبري يستحوذ على قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر

على الرغم من عدم مرور ساعات طويلة على طرحه ألبومه الجديد، إلا أن الفنان رامى صبرى استطاع أن يستحوذ على 9 مراكز ضمن قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة فى مصر.



حيث دخلت عددا من الأغاني فى القائمة، وإبروها ، حكاية حبنا وبقابل ناس وانا بعترفلك وفارق معايا، هو فيه كده.



يأتى ذلك بعد أن استطاع رامى صبرى أن يتصدر مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.



يضم ألبوم رامي صبري 2019، 12 أغنية، وهم "بتاع بنات"، و "أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، وهو فى كده"، و"بقابل ناس"، وانا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".



وتعاون رامي صبري في ألبومه مع مجموعة من الشعراء مثل، أمير طعيمة، أحمد على موسى، تامر حسين، هالة على، هانى رجب، أما الملحنين فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم رامى صبرى عدد من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتن وهما "وعجبي"، و"فارق معاك".