شاهد.. احتفالات سلة منتخب مصر للناشئات بعد التأهل إلى نهائي أفريقيا وكأس العالم

حقق منتخب مصر للناشئات لكرة السلة تحت 16 سنة فوزا كبيرا على منافسه أنجولا بنتيجة 73/50 ضمن منافسات دور نصف النهائي من منافسات البطولة الإفريقية التي تستضيفها رواندا حتي يوم 3 أغسطس الجاري.



وبهذا الفوز صعد منتخب مصر للناشئات إلى نهائي بطولة افريقيا ليواجه مالي ، مع التأهل رسميا إلى بطولة كأس العالم 2020



وتضم بعثة المنتخب فى البطولة كلًا من هالة علي - فريدة البنداري - رضوى علاء - فريدة خالد - فريدة مسعد - لجين سامي - ملك عبد القادر- جنى بركة - ملك سامي - فريدة تانر - آية الفقي - منة الله شريف.



يقود الفريق، على هاشم مديرا فنيا، وعمرو عاصم مدربا، وكريم إسماعيل مساعد مدرب، والدكتورة داليا مصطفى"علاج طبيعي"، و الاء خالد "إداري" ، ويترأس البعثة ، المهندس خالد القوصى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.



يُعد التأهل لكأس العالم للناشئات إنجازا جديدا يضاف لكرة السلة المصرية في أقل من شهر واحد، بعد تأهل منتخب الناشئين لكأس العالم.



جدير بالذكر أن منتخب ناشئات مصر حقق الفوز علي نظيره أوغندا وخسر أمام مالي وتنزانيا وتم انسحاب منتخب جنوب أفريقيا في أول لقاءات البطولة للفراعنة.