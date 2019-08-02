مركز مفاجئ لـ محمد صلاح.. قائمة أغلى الصفقات الافريقية في الدوري الانجليزي



الإيفواري نيكولاس بيبي (72 مليون جنيه إسترليني)

الجزائري رياض محرز إلى مانشستر سيتي (60 مليون جنيه إسترليني)

الغابوني بيير إمريك أوباميانج إلى آرسنال (56.1 مليون جنيه إسترليني)

الغيني نابي كيتا إلى ليفربول (52.75 مليون جنيه إسترليني)

المصري محمد صلاح إلى ليفربول (36.9 مليون جنيه إسترليني)



وتواجد نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح، في قائمة اللاعبين العشرة المرشحين لجائزة الأفضل هذا الموسم التي أفصح عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأيام الماضية.



فيما تمكن لاعب فريق مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، من الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الأخيرة، مما زاد من فرصه في الفوز بجائزة الكرة الذهبية الأفريقية المقبلة.

أصبح نيكولاس بيبي أغلى صفقة انتقال هذا الصيف في الدوي الإنجليزي الممتاز حتى الآن، كما أصبح أغلى صفقة انتقال للاعب أفريقي في التاريخ و"البريميير ليج".وقال المدير الفني لآرسنال أوناي إيمري: "نيكولاس جناح رفيع المستوى وموهوب، العديد من أفضل الفرق في أوروبا كانت تريده، كان توقيع جناح صاحب مستوى عال أحد أهدافنا الرئيسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويسرني انضمامه للغاية".ويعد التوقيع مع اللاعب الإيفواري الذي شارك مع منتخب بلاده ببطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية، التي استضافتها مصر وتوج بها المنتخب الجزائري، أغلى صفقة انتقال هذا الصيف في الدوي الإنجليزي الممتاز، حتى الآن، كما أصبح أغلى صفقة انتقال للاعب أفريقي في التاريخ.