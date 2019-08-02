علاج القولون العصبي.. 7 أعشاب فعالة وأطعمة عليكم تجنبها

علاج القولون العصبي بالأعشاب الطبيعية:





ويحتوي الزنجبيل على بعض الزيوت العطرية، مما يجعله يعمل على تطهير الجهاز الهضمى، وتكافح الغثيان، وتطرد الغازات من القولون، ويمكنها ان تساهم في وقت الاسهال ايضا.



2- الحلبة:



وهناك العديد من الأبحاث العلمية التي تؤكد أهمية تناول الحلبة في علاج القولون، حيث تخلصه من المخاط الزائدة.، وبالتالي تسهل حركة الأمعاء، وعملية الإخراج، وتعيد التوازن إلى الأمعاء.



3- ﺑذور اﻟﻛﺗﺎن:



وهناك وصفة شعبية قديمة لعلاج القولون الصعبي باستخدام بذور الكتان، وهي عبارة عن اﺳﺗﺧدام ﻣﻠﻌﻘﺔ إﻟﻰ 3 ﻣﻼﻋق ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻌﺷب اﻟﻣﺳﺣوق ﻣرﺗﯾن إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣرات ﯾوﻣﯾﺎً ﻣﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺎء، حيث يمكنه ان يعالج القولون العصبي، والتشنجات، وتعيد التوازن لحركة الأمعاء مرة اخرى.



4- اﻟﻛراوية:



وتستخدم الكراوية كأحد الأعشاب المضادة لالتهابات الأمعاء، حيث انها مناسبة لجميع الاعمار، بالإضافة إلى أنها مضادة للانتفاخات، وهي من أهم أعراض القولون العصبي.



5- الينسون:



يساهم الينسون في تهدئة الأعصاب و المزاج، و يعد مصدراً هاماً للتخفيف من أعراض القولون، فهو يساعد الجهاز الهضمي على مكافحة مرض القولون العصبي لأنها تزيل التوتر و العصبية. بالإضافة إلى أنه يقلل من تشنجات المعدة.



6- الشمر:



ويساعد الشمر على علاج القول العصبي، وذلك عبر طرد الغازات المتبقية، والتخلص من التشنجات، وذلك لما له من خصائص علاجية لاحتوائه على الإيثانول والسيول، وهي مكونات تقضي على البكتيريا المسببة للإسهال.



7- العسل:



ويستخدم العسل منذ العصر الفرعوني، وهو من الأغذية التي تسهل عملية الهضم، ويطرد السموم، ويحارب وجود البكتيريا في المكان الذي يمر به، لذا فهو أحد العلاجات الممتازة للتخلص من أعراض القولون العصبي.



علاج القولون العصبي بالأدوية:



وعند تشخيص الطبيب بأنك تعاني من القولون العصبي فقد يصف لك الطبيب بعض العلاجات المناسبة للقولون العصبي عن طريق استخدام الأدوية، والعلاجات الطبية، والتي يمكن للطبيب ان يصفها لك، وقد يعتمد علاج القولون العصبي الأدوية على الآتي:



1- مكملات الألياف:



أخذ مكملات مثل سيلليوم (Metamucil) مع السوائل قد يساعد في السيطرة على الإمساك.



2- الأدوية مسهلة:



إن لم يساعد تناول أطعمة غنية بالألياف فى السيطرة على الأعراض، فقد يصف طبيبك هيدروكسيد المغنيسيوم عن طريق الفم لكي يعمل على تنسيق حركة الأمعاء.



3- الأدوية المضادة للإسهال:



يمكن للأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية ، مثل loperamide (Imodium) ، أن تساعد في السيطرة على الإسهال. قد يصف لك طبيبك أيضًا، كوليستيرامين (بريفاليت) أو كولستيبول (كولستيد) أو كوليسيفيلام (ولشول).



4- الأدوية المضادة للكولين:



يمكن للأدوية مثل ديسيكلومين (بنتيل) أن تساعد في تخفيف تشنجات الأمعاء المؤلمة. يتم وصفها في بعض الأحيان للأشخاص الذين يعانون من نوبات الإسهال. هذه الأدوية آمنة بشكل عام، إلا انها يمكن أن تسبب الإمساك وجفاف الفم وعدم وضوح الرؤية.



5- مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات:



هذا النوع من الأدوية يمكن أن يساعد في تخفيف الاكتئاب، و التي تتحكم في الأمعاء لكي تساهم في تخفيف الألم.



6- مسكنات الألم:



Pregabalin (Lyrica) أو gabapentin (Neurontin) قد يخفف الألم الشديد أو الانتفاخ.



7- الاسترون (Lotronex):



تم تصميم Alosetron لتخفيف القولون وإبطاء حركة الأمعاء السفلية من خلال الأمعاء السفلى، ولكن يجب وصفة عن طريق روشتة طبية، وذلك لأنه يتسبب في آثار جانبية للرجال.



8- إلوكسادولين:



يمكن أن يخفف مادة إليك سادولين من الإسهال عن طريق الحد من تقلصات العضلات وإفراز السوائل في الأمعاء، ويمكن أن تشمل الآثار الجانبية الغثيان وآلام البطن والإمساك الخفيف.



9- ريفاكسيمين (Xifaxan):



ويمكن لهذه المضادات الحيوية أن تقلل من فرط نمو البكتيريا والإسهال.



10- لوبروبروستون:



يمكن لوبروبروستون ان يزيد من إفراز العصارة الهضمية في الأمعاء الدقيقة لتسهيل حركة الامليناكلوتيد (لينزيس).عاء، وبالتالي سهولة الإخراج، حيث انه تم اعتماده للنساء اللاتي لديهن إمساك، وقد يصف يضا الطبيب لنفس الحالة Linaclotide، حيث انه يزيد من إفراز السوائل في الأمعاء الدقيقة لمساعدتك على تسهيل عملية الإخراج، ويجب تناول هذا الدواء من 30 إلى 60 دقيقة قبل تناول الطعام.



علاج القولون العصبي للحامل:



وفد تعاني المرأة الحامل خلال الشهور الاولى، والاخيرة من أعراض القولون العصبي، وذلك بسبب تشنج المعدة، والامعاء، وهو ما يجعلها تشعر بالألم الشديد، لذا إن كنتي تعاني من ألم القولون العصبي خلال الحمل فعليك، اتباع بعض النصائح لعلاج القولون العصبي خلال الحمل، وتشمل:



1- استبدال مكملات الحديد بالجولتين الحديد، بدلاً من كبريتات الحديد، حتي لا تسبب في الامساك

2- تناول وجبات منتظمة.

3- إضافة المزيد من الألياف إلى النظام الغذائي الخاص بك.

4- زيادة تناول السوائل، لكي يقلل من نوبات الإمساك.

5- تناول مكملات الألياف لتخفيف الإمساك.

6- ممارسة بعض التمارين المناسبة للحمل.

7- تجنب الأطعمة التي تسبب نوبات القولون العصبي.

8- مارسي رياضة التأمل أو اليوجا، للتخلص من التشنجات، والتوتر.

9- تناول أطعمة غنية بالمكملات الحيوية أو مكمل بروبيوتيك يوميا.

10- تناول أطعمة غنية بالحديد لتجنب تناول مكملات الحديد، التي تسبب في الإمساك.

11- الابتعاد عن التدخين.

12- عدم تناول الكافيين خلال فترة الحمل.



علاج القولون العصبي بالعادات الصحية:



1- تجنب الأطعمة التي تثير أعراض القولون العصبي

2- تناول الأطعمة الغنية بالألياف

3- شرب الكثير من السوائل

4- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

5- الحصول على قسط كاف من النوم

تعتبر متلازمة القولون العصبي اضطرابا شائعا يصيب الأمعاء الغليظة، وتشمل العلامات والأعراض التشنج، وآلام في البطن، والانتفاخ ، والغازات، والإسهال أو الإمساك ، أو كلها، وهو حالة مزمنة ستحتاج إلى السيطرة عليها على المدى الطويل.ويركز علاج القولون العصبي على تخفيف الأعراض بحيث يمكنك العيش بشكل طبيعي قدر الإمكان، وغالبًا ما يمكن السيطرة على العلامات والأعراض الخفيفة عن طريق التحكم في علاج القولون العصبي وأعراضه، وإجراء تغييرات في نظامك الغذائي ونمط حياتك، لذا عليك ان تتبع الآتي:ومن المعروف ان الاعشاب الطبيعية لديها مواصفات علاجية وفوائد غير متوقعة، حيث نجد ان لها استخدامات متعددة في علاج الكثير من الأمراض، ومن بين هذه الأمراض القولون العصبي، فقد نجد ان هناك اعشابا كثيرة لديها قوة علاجية على تخفيف أعراض القولون العصبي، والتي يمكن استخدامها مع الأدوية في المنزل، وابرزها: