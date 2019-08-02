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رياضة

بعد ضمان التأهل لكأس العالم.. سلة ناشئات مصر يواجهن مالي على لقب أفريقيا

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:26 م
صدى البلد
عبدالله هشام
يواجه سلة منتخب مصر للناشئات منافسه مالي غدا السبت، في نهائي بطولة أفريقيا لكرة السلة تحت 16 سنة التي تستضيفها رواندا حتى غدا السبت.

وكان منتخب مصر وصل إلى نهائي البطولة بعد الفوز علي انجولا بنتيجة 50/71 بينما صعد مالي بعد الفوز على موزمبيق بنتيجة 102-25 في نصف النهائي .

وتأهل منتخب مصر ومالى إلى بطولة كأس العالم 2020 التي تقام برومانيا ويشارك فيها اول وثاني القارة السمراء .

وتضم بعثة المنتخب فى البطولة كلًا من هالة علي - فريدة البنداري - رضوى علاء - فريدة خالد - فريدة مسعد - لجين سامي - ملك عبد القادر- جنى بركة - ملك سامي - فريدة تانر - آية الفقي - منة الله شريف.

يقود الفريق، على هاشم مديرا فنيا، وعمرو عاصم مدربا، وكريم إسماعيل مساعد مدرب، والدكتورة داليا مصطفى"علاج طبيعي"، و الاء خالد "إداري" ، ويترأس البعثة ، المهندس خالد القوصى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

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