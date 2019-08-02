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هادي الجيار: مدرسي اكتشف موهبتي وشجعني على دخولي مجال الفن

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:09 م
هادي الجيار
هادي الجيار
عبد الخالق صلاح
كشف الفنان هادي الجيار، عن سبب دخوله عالم الفن، والتحاقه بالمعهد العالي للفنون المسرحية، معتبرا أن أحد معلميه في المرحلة الثانوية هو من اكتشف موهبته الفنية في صغره.

مشيرا إلى أن هذا المدرس كان يتمنى التحاقه بمجال الفن لكن أسرة الفنان منعته وهو ما دفعه على تشجيعه لتنمية تلك الموهبة من خلال الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وأضاف الجيار خلال لقائه مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع على قناة TeN أن من أكثر العوامل التي ساعدت على تكوين شخصيته الفنية كثرة القراءة والاطلاع سواء الكتب أو الروايات.

وكشف "الجيار" أنه على مدار مسيرته الفنية لم يختر أي دور لتقديمه لكن الأدوار هي التي تختاره، لذلك فإن جميع الأعمال التي قدمها تعد أعمالا انتقائية تتناسب مع شخصيته.

مشيرا إلى ان دوره في مسلسل الضوء الشارد الذي اختير لتقديمه أخذ وقتا طويلا لاعداد لهذا الدور حتى أنه كان بمثابة نقلة كبيرة في مسيرته الفنية.

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