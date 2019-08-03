ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية سياسة واقتصاد

أعلنت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية العامة التي تم ترشيحهم للالتحاق بالكلية من قبل مكتب التنسيق.
وحددت الأوراق المطلوبة وهي
*أصل شهادة الثانوية العامة و3 صور منها
*شهادة ميلاد بالكمبيوتر و3 صور منها
*بطاقة الترشيح للكلية و 3 صور منها
*8 صور شخصية حديثة
*إثبات سكن الطالب
*ونموذج 2 جند للذكور
*نموذج 3 جند للذكور
*صورة البطاقة الشخصية
جدير بالذكر ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعلنت بداية تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق 2019 ، امس، الأربعاء الموافق 31/7/2019 لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.
وتستمر أعمال المرحلة الثانية للتنسيق 2019 من يوم الأربعاء حتي يوم الأحد الموافق 4/8/2019 ولمدة خمسة أيام.
☆ وجاءت الحدود الدنيا لـ المرحلة الثانية للتنسيق 2019 على النحو التالي:-
■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78,05 %
● عدد الطلاب: 175673
■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة68,05%.
● عدد الطلاب: 54305
●الإجمالي: 229978