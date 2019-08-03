جوجل يحتفل بميلاد مديحة كامل.. ماتت صائمة وأوصت بألا يلمس جسدها أحد.. فيديو نادر

يحتفل اليوم الموقع العالمي «جوجل» بذكرى ميلاد الفنانة الرقيقة «مديحة كامل»، والتي ولدت في الإسكندرية عام 1948 وتوفت عن عمر يناهز 48 عامًا في شهر رمضان بعد أدائها لصلاة الفجر جماعة ليجدوها وقد صعدت روحها إلى السماء في الصباح.



مديحة كامل التي اعتزلت الفن في عام 1992، بارتدائها الحجاب واعتكافها عن الظهور إعلاميًا نهائيًا، ماتت بعد معاناة طويلة طوال حياتها مع ضعف عضلة القلب وهشاشة الشرايين والأوردة، وباعتزالها التزمت بتعاليم الدين الإسلامي وتركت وصية عظيمة وسيرة طيبة في نفوس كل من تحدثت إليه قبل وفاتها.



في فيديو نادر لها قالت بأنها تؤمن بأن أفضل الدعاء "طلب العفو والعافية" كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة، وأوصت مديحة كامل قبل موتها "بألا يلمس جسدها أحد غير المحرمين عليها"، وأن يقرأ في عزاها الدكتور عمر عبدالكافي.



وذكرت صديقتها في فيديو نادر بأنها تحدثت إلى كل من تعرفه من صديقاتها قبل صلاة الفجر في مكالمة جماعية وكانت سعيدة ومتحمسة للغاية، وأوصت صديقتها بعدم ترك صلاة الفجر ولتذهب لتستعد جيدًا للصيام "اوعي ماتصليش الفجر يا منى".



بدأت مديحة مشوارها الفني بأدوار صغيرة في السينما والمسرح، كما عملت في عروض الأزياء، وحصلت على البطولة المطلقة في فيلم "الصعود إلى الهاوية" مع الفنان محمود ياسين بعدما رفضت الدور كل نجمات السبعينات لتنطلق بعد هذا الفيلم في عالم النجومية.