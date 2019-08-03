ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جوجل يحتفل بميلاد مديحة كامل.. ماتت صائمة وأوصت بألا يلمس جسدها أحد.. فيديو نادر

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:14 ص
مديحة كامل - جوجل
مديحة كامل - جوجل
عزة عاطف
يحتفل اليوم الموقع العالمي «جوجل» بذكرى ميلاد الفنانة الرقيقة «مديحة كامل»، والتي ولدت في الإسكندرية عام 1948 وتوفت عن عمر يناهز 48 عامًا في شهر رمضان بعد أدائها لصلاة الفجر جماعة ليجدوها وقد صعدت روحها إلى السماء في الصباح.

مديحة كامل التي اعتزلت الفن في عام 1992، بارتدائها الحجاب واعتكافها عن الظهور إعلاميًا نهائيًا، ماتت بعد معاناة طويلة طوال حياتها مع ضعف عضلة القلب وهشاشة الشرايين والأوردة، وباعتزالها التزمت بتعاليم الدين الإسلامي وتركت وصية عظيمة وسيرة طيبة في نفوس كل من تحدثت إليه قبل وفاتها.

في فيديو نادر لها قالت بأنها تؤمن بأن أفضل الدعاء "طلب العفو والعافية" كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة، وأوصت مديحة كامل قبل موتها "بألا يلمس جسدها أحد غير المحرمين عليها"، وأن يقرأ في عزاها الدكتور عمر عبدالكافي.

وذكرت صديقتها في فيديو نادر بأنها تحدثت إلى كل من تعرفه من صديقاتها قبل صلاة الفجر في مكالمة جماعية وكانت سعيدة ومتحمسة للغاية، وأوصت صديقتها بعدم ترك صلاة الفجر ولتذهب لتستعد جيدًا للصيام "اوعي ماتصليش الفجر يا منى".

بدأت مديحة مشوارها الفني بأدوار صغيرة في السينما والمسرح، كما عملت في عروض الأزياء، وحصلت على البطولة المطلقة في فيلم "الصعود إلى الهاوية" مع الفنان محمود ياسين بعدما رفضت الدور كل نجمات السبعينات لتنطلق بعد هذا الفيلم في عالم النجومية.
صورة نادرة لها بالحجاب صورة نادرة لها بالحجاب

ترشيحاتنا

طريقة عمل بطاطس بانيه

تصل لـ15%.. محامٍ: المطلقات يلجأن للزواج العرفي لهذه الأسباب

القصة الكاملة لتبرعات شيخ الأزهر إلى صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة ومستشفى شفاء الأورام

أخاف ألا أقيم حدود الله.. محامٍ: قضايا الخلع تكسبها الزوجة بنسبة 100%

بعد إطلاق مشروع حياة كريمة.. توفيق عكاشة يوجه رسالة نارية لـ تميم.. فيديو

نشرة الفن.. هالة صدقي تتلقى العزاء في والدتها.. تكريم محمد رمضان في أمريكا.. وممثلة تدعو لإبادة الفلسطينيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج صاخب وبنطلون مقطع.. بوسي تتألق في الساحل الشمالي

بـ هوت شورت وبليزر.. غادة عادل تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

من غير بطانة.. رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة.. صور