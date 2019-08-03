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فن

هند صبرى تظهر فى شكل لوليا عرافة الغجر

السبت 03/أغسطس/2019 - 05:35 ص
هند صبرى
هند صبرى
نبيل العدوى
نشرت الفنانة التونسية هند صبرى صورة عبر حسابها على موقع انستجرام من كواليس فيلم الفيل الأزرق 2 وعلقت قائلة : لوليا عرافة الغجر #الفيل_الأزرق2 #لا_تخافوا_لكن_احذروا

الفيلم هو التعاون الأول بين هند صبري وكل من النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم والثالث مع المخرج مروان حامد وهو من تأليف أحمد مراد. وإنتاج سينرجي فيلمز.

ويشارك في بطولته عدد من النجوم منهم إياد نصار وشيرين رضا والفنانة الشابة تارا عماد.

تدور قصة الجزء الثاني بعد خمس سنوات من أحداث الأول، إذ يلتقي الدكتور يحيى في قسم الحالات الخطرة «8 غرب حريم»، بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ويستعين يحيى بأقراص الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

هند صبري تم اختيارها في لجنة تحكيم أفضل عمل أول بمهرجان فينسيا السينمائي الدولي وهو واحد من أهم ثلاثة مهرجانات سينمائية في العالم.

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