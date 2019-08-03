موعد استخراج بطاقات الترشيح لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق 2019 عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق خلال مؤتمر صحفي، الأحد الماضي، حيث ينتظر الطلاب استخراج بطاقة الترشيح والتي أكدت الوزارة استخراجها عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية ثم التقديم بالجامعات، كما يسمح بالتحويل لطلاب المرحلتين وتقليل الاغتراب.





ويوضح "صدى البلد" كيفية توزيع الطلاب المتقدمين، لمكتب التنسيق على الكليات والمعاهد في تنسيق المرحلة الأولى والثانية 2019 وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي والخطوات التي يلتزم بها الطلاب أثناء التوزيع:





1- لابد من أن يلتزم الطالب في تنسيق المرحلتين باختيار جميع الكليات الممكنة من قطاع ما في المجموعة «أ»، وذلك قبل البدء في اختيار كليات من هذا القطاع في المجموعة «ب».





2- على الطالب أن يلتزم باختيار كل الكليات الممكنة في هذا القطاع بالمجموعة «ب»، وذلك قبل أن يبدأ في اختيار كليات من القطاع ذاته فى المجموعة «ج» خلال تسجيل رغباته في تنسيق المرحلة الأولى 2019.





3- تعد محافظة القاهرة والجيزة نطاقًا جغرافيًا واحدًا، حيث تضم جامعات القاهرة، وعين شمس، وحلوان، بالإضافة إلى الكليات التابعة لهذه الجامعات.





4- تُفتح تحويلات تقليل الاغتراب، عقب إعلان نتيجة المرحلتين الأولى والثانية في تنسيق 2019، ومن ثم يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين.



