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فن

شاهد.. الفنانة المعتزلة نورا في أحدث ظهور لها

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:59 ص
الفنانة المعتزلة
الفنانة المعتزلة نورا
سعيد فراج - تصوير: أشرف العمدة
حرصت الفنانة المعتزلة نورا، على تقديم واجب العزاء في والدة الفنانة هالة صدقي، الذي أقيم يوم الجمعة 2 أغسطس، فى كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك.

وجاءت نورا إلى مقر العزاء في الزمالك، بصحبة شقيقتها الفنانة بوسي، وذلك مساء الجمعة 2 أغسطس، تواسي صديقتها هالة صدقي في مصابها الأليم، إذ تربطها علاقة صداقة معها.

وغابت نورا عن الاضواء منذ سنوات، إذ ابتعدت عن الفن وارتدت الحجاب رغم تحقيقها نجاحا كبيرا فى السينما، واشتهرت بشخصية "روقة" التى قدمتها فى فيلم «العار» أمام الراحل نور الشريف.

وشارك في تقديم واجب عزاء والدة هالة صدقي أيضًا، الفنانون محمد رياض، وسميحة أيوب، وفاء عامر، وهشام سليمان، رئيس شبكة DMC، وأمير شاهين، وإيناس الدغيدي، والفنانة المعتزلة نورا، ونبيلة عبيد.

وتوفيت والدة هالة صدقي بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعاني من وعكة صحية، بمنزلها فى مدينة السادس من أكتوبر، وتلقت هالة صدقي الخبر أثناء تواجدها فى منطقة الساحل الشمالى بالإسكندرية.

يذكر أن النجمة هالة صدقى شاركت مؤخرا فى بطولة مسلسل "بركة" بطولة عمرو سعد، وكمال أبورية، ومحمد لطفي، وهنادي مهنا، وأحمد حلاوة، ومحمد غنيم، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم وطارق رفعت.
شاهد.. الفنانة المعتزلة نورا في أحدث ظهور لها
شاهد.. الفنانة المعتزلة نورا في أحدث ظهور لها

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