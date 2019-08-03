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رياضة

الأهلي يواجه اطلع برة في برج العرب ذهابا وإيابا

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:03 ص
الأهلي
الأهلي
عبد الحكيم أبو علم
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إقامة مباراتي فريقه في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، أمام فريق اطلع برة بطل جنوب السودان، في مصر.

وقال عبد الحفيظ إن مسؤولي فريق "اطلع برة" طلبوا بالفعل إقامة مباراتي الذهاب والإياب أمام الأهلي في مصر، وتمت مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالأمر.

وأضاف أن مباراتي الأهلي أمام بطل جنوب السودان سيستضيفهما ملعب استاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، بسبب وجود بعض أعمال الصيانة في استاد القاهرة الدولي، ويبدأ الأهلي مشواره ضمن منافسات النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، من الدور التمهيدي، بمواجهة "أطلع برة" يوم 11أغسطس الجاري في إطار لقاء الذهاب، فيما تقام مباراة الإياب أحد أيام 24 و25 من نفس الشهر.

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