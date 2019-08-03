650 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 3 أغسطس 2019

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، السبت 3 أغسطس 2019، وسجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 679 و681، وعيار 14 سعرا يتراوح بين 432 و433 جنيها، وعيار 12 من 370 جنيها إلى 371 جنيها.



وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 648 و650 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 555 و557 جنيها.



كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 741 و743 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح بين 5184 و5200 جنيه.