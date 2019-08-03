لبحث مكافحة الإرهاب والاستثمار .. وزراء خارجية العراق ومصر والأردن يجتمعون غدا

أفادت وزارة الخارجية العراقية بأن العراق سيستضيف اجتماعا ثلاثيّا على مُستوى وزراء خارجيّة العراق، والأردن، ومصر، غدا الأحد في الرابع من الشهر الجاري.





وأضافت الخارجية العراقية في بيان لها اليوم: «يُناقِش المُجتمِعون تعزيز العلاقات العربيّة، والتي تمثل هدفًا رئيسًا في استراتيجيّة وزارة الخارجيّة، ولتنويع الشراكات، والدوائر الاقتصادية المُتعدِّدة التي تتيح الانفتاح على الآخر، ودعم العراق في تثبيت الاستقرار، وتحقيق التنمية، وترسيخ التعاون، والعمل العربيّ المُشترَك».





وتابع البيان: «كما سيبحثون موضوعات مكافحة الإرهاب، والاستثمار عبر سلسلة اتفاقات، وتفاهمات تتضمّن التنسيق الاقتصاديّ، ودعم العراق في إعادة إعمار المناطق المُحرَّرة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابيّ».





ونوهت الخارجية العراقية إلى أن المُجتمِعين سيتبادلون الرُؤى، والأفكار حول أهمِّ القضايا ذات الاهتمام المُشترَك، وتقييم مُجمَل التطوُّرات الإقليميّة، وضرورة الدفع بمسيرة التضامُن العربيّ بما يُساهِم في تحقيق آمال شُعُوب البلدان الثلاثة بالتنمية، والازدهار.



