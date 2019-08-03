بزيادة 3 ملايين جنيه.. الأوقاف: الإقبال على شراء صكوك الأضاحي يكشف معدن الشعب الأصيل

قالت وزارة الأوقاف إن إقبال المصريين على شراء صكوك أضاحي الأوقاف بكثافة يكشف معدن هذا الشعب الأصيل وصدق روح التكافل التي يتحلى بها، كما يعكس الثقة المتبادلة بين هذا الشعب الأصيل ومؤسسات الدولة الوطنية.





وأضافت وزارة الأوقاف في بيان اليوم، أنها تعاهد الله أولًا ثم من أولوها هذه الثقة الكبيرة ثانيًا، أن تبذل قصارى جهدها في توصيل هذا الخير إلى مستحقيه، وأن تكون عند حسن ظنهم بها في أداء هذه الأمانة، فرجالاتها الذين يقومون على جمع الصكوك هم مع زملائهم من سيجتهدون غاية الاجتهاد في إيصال الخير إلى مستحقيه .





وأعلنت وزارة الأوقاف زيادة حققتها مبيعات صكوك أضاحي قدرها 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالي ما تم بيعه ( 21160 ) صكًّا حتى الآن، بإجمالي مبلغ : ( 38088000 ) جنيه.





ووجهت وزارة الأوقاف الشكر إلى الداعمين لمشروع صكوك الأوقاف وفى مقدمتهم أهل الفضل من المصريين الذين يعلون شأن التكافل الاجتماعى من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية وما أولوه من ثقة فى وزارة الأوقاف باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة الوطنية التى تساهم فى مبادرة حياة كريمة التى تهدف إلى تحسين أحوال الأسر الأولى بالرعاية بعزة وكرامة.