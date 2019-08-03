بـ مايوه أصفر.. نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة جذابة على شاطئ البحر

نشرت الفنانة نسرين أمين صورًا جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة ومثيرة، وهو ما أدى كالعادة إلى إثارة الجدل من قبل جميع متابعيها.





وعلقت نسرين أمين على صورتها "أجازة سعيدة"، والتقطت صورتها على شاطئ البحر.





وارتدت نسرين أمين مايوه أصفر كت، وارتدت قبعة من الخوص، وهو ما أبرز إطلالتها، وأناقتها الشديدة.





وتركت نسرين أمين شعرها منسدلًا عبر اكتافها بطريقة بسيطة، وغير مكلفة على الإطلاق، إضافةً إلى أنها اختارت لمسات بسيطة من المكياج، أبرزت ملامحها، حيث إنها اختارت وضع اللون الروز للشفاه.





وأكملت نسرين أمين إطلالتها بارتداء بعض الإكسسوارات المميزة، واختارت ارتداء نظارة شمسية سوداء، كما ارتدت بعض العناقيد حول عنقها، وكانت مصنوعة من الصدف.



