ضبط أجنبى اشترك مع آخر فى سرقة ٢٠٠ ألف جنيه من سيارة بالبساتين

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية لقيامه بالاشتراك مع آخر فى سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة أحد المواطنين.





تبلغ لقسم شرطة البساتين من من صاحب شركة استيراد - مقيم بدائرة القسم بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالى قدره (200 ألف جنيه) من فرع أحد البنوك بدائرة القسم توجه لأحد المراكز التجارية مستقلًا سيارته، وتركها داخل الجراج وبداخلها المبلغ المالى ، وعقب عودته اكتشف كسر الزجاج الخلفي الأيسر للسيارة ، وسرقة المبلغ المالى المشار إليه.





فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى بقيادة العميد محمد الشرقاوى رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة أسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها بحيازة (أحد الأشخاص – "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين) ، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 15 جراما - 3 أقراص مخدر - سلاح أبيض "سنجه") ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع وكسر زجاج السيارة" بالإشتراك مع آخر "يحمل ذات الجنسية".



