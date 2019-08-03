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حوادث

كنت بأدبها علشان مأكلتش الطيور.. قاتل طفلته بالشرقية يعترف أمام النيابة

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:22 م
جثة
جثة
محمد الطحاوي
بدموع تملأ عينيه وقف الأب المتهم بضرب طفلته حتى الموت بمدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية أمام رجال النيابة العامة يعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، مؤكدًا أنه ضربها بهدف تأديبها لعدم سماعها الكلام، ووضع أكل للطيور التي يقوم بتربيتها بالمنزل.

وأضاف المتهم بضرب طفلته حتى الموت أنه عندما رجع إلى المنزل ولم يجدها وضعت الأكل للطيور استشاط غضبًا ولم يتمالك أعصابه وقام بالتعدي عليها بالضرب المبرح حتي لفظت أنفاسها الأخيرة على يديه.

كانت طفلة تبلغ 15 عامًا من محافظة الشرقية، لفظت أنفاسها الأخيرة، على يد أبيها بعد ضربها، وخنقها بشال.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير مباحث الشرقية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة الإبراهيمية بالعثور علي "ندي أ ال إ"، 15 سنة، مقيمة الإبراهيمية جثة هامدة، وبها آثار كدمات وسحجات وخنق.

وتم تشكيل فريق بحث بقيادة النقيب هاني صفوت، رئيس مباحث الإبراهيمية، وتبين من التحريات قيام والدها بارتكاب الواقعة، وتم القبض عليه وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1800 إدارى مركز شرطة الإبراهيمية لسنة 2019.

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ضربها وخنقها بشال.. مصرع طفلة على يد والدها بالشرقية

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