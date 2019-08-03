مجلس جامعة الأزهر يوافق على عضوية الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات

كشف مصدر بجامعة الأزهر عن موافقة مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة على إدراج اسم الدكتور محمد مصطفى لطيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات ضمن عضوية مجلس الجامعة.





وقال المصدر في تصريح لـ"صدى البلد"، إن موافقة مجلس الجامعة ليست هي المسار الأخير فمن المنتظر أن يعرض الأمر على المجلس الأعلى للأزهر في جلسته المقبلة للتصديق النهائي على الموافقة ليكون الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات عضوا خارجيا في مجلس جامعة الأزهر.





وأشار المصدر إلى أن هذه العضوية هي خطوة جيدة للنهوض بالعملية التعليمية من جانب الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر ولسهولة الوصول لاتفاقات بشأن القرارات التي تخص التعليمية بحضور كل الأطراف المعنية حتى يصدر القرار المراد اتخاذه بموافقة الأطراف المعنية.



