افتتاح المقر الجديد لفرع هيئة قضايا الدولة ثان الزقازيق.. صور

افتتح اللواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام، بمشاركة المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، المقر الجديد لفرع هيئة قضايا الدولة ثان الزقازيق، بحضور المستشار محمد جمعة شاهين، رئيس فرع هيئة قضايا الدولة ثان الزقازيق، والمستشار سعد عبد المقصود، رئيس فرع هيئة قضايا الدولة أول الزقازيق، وأعضاء الأمانة العامة لهيئة قضايا الدولة، ومستشاري هيئة قضايا الدولة بالشرقية.



وقام السكرتير العام ورئيس هيئة قضايا الدولة بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للفرع في جو يسوده البهجة والسرور بين أعضاء الهيئة للمساعدة في تطوير وتيسير أعمالهم لمواصلة الدفاع عن حقوق الدولة داخل المحافظة.



فيما أكد المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة تسعى جاهدة لتوفير المناخ المناسب للعمل تيسيرًا على المستشارين في إتمام أعمالهم، معربًا عن سعادته بافتتاح مقر جديد من شأنه أن يُساهم في تيسير أعمال المستشارين القائمين بالدفاع عن حقوق الدولة داخل المحافظة لتحقيق العدالة الناجزة.



من جانبه، أعرب اللواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام لمحافظة الشرقية، عن فخره واعتزازه لتواجده بين رجال قضاء مصر الشامخ العظيم ومشاركة مستشاري هيئة قضايا الدولة بالشرقية افتتاح مقرهم الجديد، والذي يعد امتدادًا للتعاون الصادق والبناء بين الهيئة والمحافظة للدفاع عن حقوق الدولة لما للهيئة من تاريخ مشرف في محراب العدالة.



كما حرص السكرتير العام على نقل تحيات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتهنئته الرقيقه لمستشاري هيئة قضايا الدولة بالشرقية بمناسبة افتتاح المقر الجديد على أرض محافظتنا العريقة، متمنيًا للجميع التوفيق والرقي لرفعة شأن وطننا العزيز مصر.