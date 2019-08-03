مغلق منذ 30 عاما .. محافظ الدقهلية يعلن فتح شارع بورسعيد بدكرنس ونقل سوق السمك

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن نقل تجار الأسماك بمدينة دكرنس من شارع بورسعيد المغلق منذ ثلاثين عاما إلى مقر سوق السمك الأصلي وفتح الشارع أمام حركة المرور في الاتجاهين.



جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لمحافظ الدقهلية إلى مدينة دكرنس لتفقد أوضاع المدينة على الطبيعة والاطلاع عليها على أرض الواقع والاطمئنان على حسن سير العمل في مختلف قطاعات الخدمات بالمدينة.



وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة الالتزام بالنظام العام لعدم تعطيل مصالح المواطنين وضرورة الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتعظيم الاستفادة من شوارع المدينة.



وأضاف أن سوق السمك تم تطويره ليصبح على أعلى مستوى ويعمل على تجميع تجار الأسماك في مكان واحد ويسهل حركة شراء وبيع الأسماك كما يساعد على منع التكدس المروري وخنق الشارع ويصب في صالح الجميع تجار ومواطنين.



من جهة أخرى أعلن محافظ الدقهلية عن دخول 20 صندوق جديد لمنظومة النظافة للمساعدة في عمليات جمع القمامة وعدم تكدسها بالشوارع ، وشدد على محمد عيد رئيس مركز ومدينة دكرنس بتكثيف الجهود لرفع كافة المخلفات ونقل القمامة إلى أماكن تدويرها للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.