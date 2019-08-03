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رياضة

مبابي يتعادل لـ باريس أمام رين فى كأس السوبر الفرنسي .. فيديو

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:02 م
كيليان مبابي
كيليان مبابي
حسن العمدة
أحرز كيليان مبابي هدف التعادل لفريقه باريس سان جيرمان في شباك نادي رين، في الشوط الثاني من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب شينزن في كأس السوبر الفرنسي.

جاء هدف باريس فى الدقيقة 58 عن طريق مبابي بعد تلقيه تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة تسكن الشباك على الفور.

وافتتح فريق رين التهديف فى الدقيقة 13 عن طريق ادرين عقب تلقيه عرضية رائعة سددها على الفور لتسكن الشباك ، معلنا الهدف الأول لفريقه.

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