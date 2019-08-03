قرار جديد من المحكمة بخصوص فتاة العياط.. وأميرة: أنا ضحية والمتهم حاول اغتصابي فقتلته

رفضت محكمة جنح مستأنف العياط، الاستئناف المقدم من دفاع فتاة العياط على قرار تجديد حبسها 15 يومًا في اتهامها بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها.. وأيدت المحكمة حبسها 15 يومًا.





وانهارت فتاة العياط أمام المحكمة قائلة "أنا ضحية حب عمري وائل.م الذى تربطني به علاقة عاطفية منذ أكثر من سنة، ومكنتش أعرف أنه هيبعني لصديقه"، مضيفة "اتفق معايا اقابله بحديقة الحيوانات بالجيزة وقمت بمقابلته وكان بصحبته "إبراهيم.م"، وهو أحد أصدقائه، وعقب خروجنا من حديقة الحيوان الساعة الرابعة عصرًا ركبنا أتوبيس النقل العام متوجهين إلى موقف المنيب بالجيزة للعودة لمحل سكني بطامية فى الفيوم ولكنه غاب عن نظري مع ازدحام الأتوبيس.. ولما وصلت الموقف كلمته ولكن حد تاني رد عليا وقالي انه وجد الهاتف وهو مستعد لتسليمه لي».





واستكملت فتاة العياط «قولتله جايه أخده فوصف ليا الطريق ولما وصلت قالي صاحب الموبايل خده.. تعالي أوصلك عشان تركبي واستقلت السيارة الميكروباص خاصته».





وأضافت فتاة العياط «في الأول المجني عليه حاول مراودتي على نفسي داخل المدق الجبلى ولما رفضت حاول يغتصبني بالعافية وهددني بسكين.. فعملت نفسي موافقة فساب السكينة فاخدتها منه وقتلته عشان شرفي».





وجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس فتاة العياط المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بالعياط 15 يوما على ذمة التحقيقات.





وجدد حبس صديقي المجني عليه اللذين كانت الفتاة ترتبط مع أحدهما بعلاقة عاطفية، وعاونا القتيل في استدراجها، 15 يومًا بتهمة المساعدة في استدراج أنثى والتحريض على التعدي عليها جنسيًا.





وكشفت تحقيقات نيابة العياط ملابسات ذبح طفلة لسائق ميكروباص داخل المنطقة الجبلية بعد محاولته اغتصابها، حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها وحاول التعدي عليها جنسيا، فذبحته ومزقت جسده بـ 13 طعنة وسلمت نفسها إلى قسم الشرطة.





وأشارت التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن الخدمات الأمنية بمركز شرطة العياط فوجئت بفتاة تدعى أميرة، 15 سنة، عاملة بمعرض ملابس في مدينة طامية بالفيوم وبحوزتها سكين ملطخ بالدماء، وقررت قيامها بقتل شاب بالمنطقة الجبلية.





وأدلت الفتاة برواية للعميد ياسر يوسف، مأمور مركز العياط، قررت فيها أنها كانت متوجهة إلى عملها حين اختطفها ميكروباص بداخله 4 شباب واصطحبوها إلى منزل مهجور وحاولوا اغتصابها، إلا أن تعالي صرخاتها دفعهم إلى تكميم فمها واصطحابها للمنطقة الجبلية خشية فضح أمرهم، وأخرج أحدهم سكينا فخطفته منه وسددت له عدة طعنات حتى سقط قتيلا فانتاب الباقين الخوف وفروا هاربين، وتوجهت هي إلى الأهالي الذين أنقذوها وأوصلوها إلى مركز الشرطة.





وانتقلت قوات الأمن برئاسة المقدم أحمد صبحي، رئيس مباحث العياط، والرائد إمام شعلان، رئيس مباحث نقطة المتانيا، إلى المنطقة التي أرشدت عنها الفتاة، وتبين العثور على جثة شاب يدعى "الأمير. أ"، 22 سنة، سائق، ملقى في مدق جبلي مصابا بجرح ذبحي و13 طعنة في أنحاء متفرقة من الجسد وبجواره سيارة ميكروباص.





وتبين للأجهزة الأمنية تناقض رواية الفتاة، وبإعادة استجوابها، كشف التحريات بقيادة العميد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعقيد علي عبد الكريم، مفتش مباحث قطاع العياط والبدرشين، أن الطفلة حضرت من الفيوم للقاء حبيبها يدعى وائل، بحديقة الحيوانات، وأنه كان برفقته صديق له يدعى إبراهيم وأثناء تنزههما سويا تاهت منه وسط زحام الحديقة وبعد فترة من البحث عنه اتصلت به هاتفيا فأجاب أحد الأشخاص على الهاتف وأخبرها أنه عثر على الهاتف وطلب منها لقاءه لتسليمه لها واتفق على لقائها بإحدى قرى العياط، وعندما ذهبت له فاجأها بأن مالك الهاتف ذهب إليه واستلمه منه ثم عرض عليها توصيلها بسيارته إلى طريق الصحراوي الغربية لاستقلال سيارة تعيدها إلى بلدتها بالفيوم، إلا أنه أثناء سيرهما تعمق إلى أحد المدقات الجبلية وطلب ممارسة الرذيلة معها، وعندما رفضت أخرج سكينا هددها بها فادعت موافقتها وطلبت منه النزول من السيارة فترك السكين وخرج وراءها فاستغلت الفرصة وتناولت السكين وغرسته في رقبته، ولكنه لم يمت فلحق بها ما دفعها لطعنه طعنات عدة في جسده حتى خر قتيلا، وأثناء هروبها للخروج من الجبل التقت شابين يستقلان دراجة نارية أوصلاها إلى خارج الجبل ومنه إلى قسم الشرطة.





واستدعت الأجهزة الأمنية حبيب الفتاة وصديقه وتبين من مناقشتهما أن القتيل صديقهما وأنهم اتفقوا سويا على استدراج الفتاة، وتم تحرير محضر بالواقعة كاملة بعدما اعترفت الفتاة أنها اختلقت رواية قيام 4 أشخاص باختطافها لعدم فضح أمر علاقتها بحبيبها وحضورها للقائه.