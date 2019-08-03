رسومات مانكير 2019.. كوني متأنقة بـ 6 صيحات مختلفة

لم يقتصر المانكير على الألوان فقط ودرجاتها، ولكن اصبح هناك بعض التقاليع الجديدة والمختلفة من رسومات مانكير 2019، والتي تعطي إطلالة مميزة لليد، والعديد من الصبايا تتفنن في ابتكار رسومات مختلفة وعصرية لوضع مناكير على أظافرها.
وبشكل عام تميل ألوان ورسومات مناكير 2019 إلى الألوان الفاقعة والفاتحة، ومن أبرز هذه الالوان، الاحمر، والأصفر، والأسود والأبيض، والبيج، والكشميري، والموف ، والأزرق اللامع، ويختلف لون المانكير من الداكن اللامع، والقاتم، حيث لكل منهم طريقة وضع مختلفة عن الأخرى، فإذا كنتي من عاشقات هذه الدرجات فقد حان الوقت لكي تضعيها هذا الموسم.
ووضع المناكير وعمل رسومات بالمناكير بشكل جذاب ومثير يتطلب ان تحافظي على أظافرك قوية وصحية، وذلك عبر استخدام وصفات طبيعية للحفاظ على رونقها وصحتها، ومن أبرزها:
وصفة أسبوعية للحفاظ على صحة الأظافر:
ويمكن نقع الأظافر بخليط زيت زيتون وليمون، ان تساعدك على نموها بشكل سريع، والحفاظ عليها صحية، وقوية.
وصفة يومية للحفاظ على الأظافر:
ويمكن العناية بشكل يومي للأظافر عن طريق وضع مسحة بسيطة من ماء الورد على الأظافر، وقد تكون كفيلة في جعل أظافر نظيفة، وقوية، ولامعة ايضا.
رسومات مانكير 2019:
وفيما يلي سنقوم بنقل أبرز رسومات مانكير 2019، والتي تواكب الصيحات العالمية، وتتميز بالرقة، والجاذبية يمكنك اختيار منها ما يناسبك:
1- رسومات مانيكر 2019 بالأبيض والأسود:
ويبقى هذين اللون من افضل الالوان التي يمكن ان نمزجهم سويا، حيث يمكن وضع اللون الأبيض ووضع بعض النقاط العشوائية من اللون الأسود، حيث ان هذين اللونين من ابرز الوان ورسومات مانيكير 2019.
2- رسومات مانيكر 2019 بالألوان القاتمة:
ويمكن استغلال الألوان القاتمة الزرق، والنبيتي مع الابيض لعمل رسومات طبيعية، فيمكن وضع الازرق كلون أساسي واستخدام الأزرق بوضع بعض النجوم عليه ليعطي شكلا مميزا، ورقيقا للغاية، حيث ان الالوان القاتمة تعتبر من أبرز رسومات مانكير 2019.
3- رسومات مانيكر 2019 بالخطوط العشوائية:
وإن كنتي من عشاق وضع المناكير على طريقة الرسامين التشكيليين، فسوف تعجبك هذا النوع من الرسومات، حيث يمكن استخدام الألوان الفاتحة كلون اساسي ووضع خطوط عشوائية رقيقة على اللون لتبرز من إطلالتها، وهي ايضا احد ابرز رسومات مانكير 2019.
4-رسومات مانيكر 2019 الميتاليك:
وفي هذة الألوان لن تفلح معها الرسم عليها، ولكن يمكن إضافة بعض الفصوص البسيطة باللون الذهبي أو الفضي، وتعتبر هذه الطريقة من أبرز رسومات مانيكير 2019، فإن أعجبتك الفكرة فعليك بتجربتها.
5- رسومات مانيكر 2019 بالجليتر:
ويمكن وضع الجليتز بشكل أو باخر على الألوان الفاتحة الوان مناكير النيود، وإبراز جمال الأظافر، وبالأخص إن كانت أظافرك طويلة، فيمكن وضعها على الأطراف، أو على جانب واحد من اظافرك، وسوف تعطيكي هذه الإطلالة شكلا مميزا لأظافرك، حيث انها من ابرز رسومات مانيكير 2019.
6- رسومات مانيكر 2019 بالفواكة:
وهي اكثر الإطلالات ملائمة لأجواء البحر، والمصيف، وقد تعتمد على رسم أشكال الفاكهة على أظافرك، حيث يتم استخدام الألوان الفاتحة لأرضية الأظافر، واستخدام ألوان الفاكهة وشكلها على الأظافر من الأعلى، وتعد هذه الطريقة من أبرز رسومات مانكير 2019.
وبشكل عام تميل ألوان ورسومات مناكير 2019 إلى الألوان الفاقعة والفاتحة، ومن أبرز هذه الالوان، الاحمر، والأصفر، والأسود والأبيض، والبيج، والكشميري، والموف ، والأزرق اللامع، ويختلف لون المانكير من الداكن اللامع، والقاتم، حيث لكل منهم طريقة وضع مختلفة عن الأخرى، فإذا كنتي من عاشقات هذه الدرجات فقد حان الوقت لكي تضعيها هذا الموسم.
ووضع المناكير وعمل رسومات بالمناكير بشكل جذاب ومثير يتطلب ان تحافظي على أظافرك قوية وصحية، وذلك عبر استخدام وصفات طبيعية للحفاظ على رونقها وصحتها، ومن أبرزها:
وصفة أسبوعية للحفاظ على صحة الأظافر:
ويمكن نقع الأظافر بخليط زيت زيتون وليمون، ان تساعدك على نموها بشكل سريع، والحفاظ عليها صحية، وقوية.
وصفة يومية للحفاظ على الأظافر:
ويمكن العناية بشكل يومي للأظافر عن طريق وضع مسحة بسيطة من ماء الورد على الأظافر، وقد تكون كفيلة في جعل أظافر نظيفة، وقوية، ولامعة ايضا.
رسومات مانكير 2019:
وفيما يلي سنقوم بنقل أبرز رسومات مانكير 2019، والتي تواكب الصيحات العالمية، وتتميز بالرقة، والجاذبية يمكنك اختيار منها ما يناسبك:
1- رسومات مانيكر 2019 بالأبيض والأسود:
ويبقى هذين اللون من افضل الالوان التي يمكن ان نمزجهم سويا، حيث يمكن وضع اللون الأبيض ووضع بعض النقاط العشوائية من اللون الأسود، حيث ان هذين اللونين من ابرز الوان ورسومات مانيكير 2019.
2- رسومات مانيكر 2019 بالألوان القاتمة:
ويمكن استغلال الألوان القاتمة الزرق، والنبيتي مع الابيض لعمل رسومات طبيعية، فيمكن وضع الازرق كلون أساسي واستخدام الأزرق بوضع بعض النجوم عليه ليعطي شكلا مميزا، ورقيقا للغاية، حيث ان الالوان القاتمة تعتبر من أبرز رسومات مانكير 2019.
3- رسومات مانيكر 2019 بالخطوط العشوائية:
وإن كنتي من عشاق وضع المناكير على طريقة الرسامين التشكيليين، فسوف تعجبك هذا النوع من الرسومات، حيث يمكن استخدام الألوان الفاتحة كلون اساسي ووضع خطوط عشوائية رقيقة على اللون لتبرز من إطلالتها، وهي ايضا احد ابرز رسومات مانكير 2019.
4-رسومات مانيكر 2019 الميتاليك:
وفي هذة الألوان لن تفلح معها الرسم عليها، ولكن يمكن إضافة بعض الفصوص البسيطة باللون الذهبي أو الفضي، وتعتبر هذه الطريقة من أبرز رسومات مانيكير 2019، فإن أعجبتك الفكرة فعليك بتجربتها.
5- رسومات مانيكر 2019 بالجليتر:
ويمكن وضع الجليتز بشكل أو باخر على الألوان الفاتحة الوان مناكير النيود، وإبراز جمال الأظافر، وبالأخص إن كانت أظافرك طويلة، فيمكن وضعها على الأطراف، أو على جانب واحد من اظافرك، وسوف تعطيكي هذه الإطلالة شكلا مميزا لأظافرك، حيث انها من ابرز رسومات مانيكير 2019.
6- رسومات مانيكر 2019 بالفواكة:
وهي اكثر الإطلالات ملائمة لأجواء البحر، والمصيف، وقد تعتمد على رسم أشكال الفاكهة على أظافرك، حيث يتم استخدام الألوان الفاتحة لأرضية الأظافر، واستخدام ألوان الفاكهة وشكلها على الأظافر من الأعلى، وتعد هذه الطريقة من أبرز رسومات مانكير 2019.