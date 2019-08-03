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رياضة

تصور جديد.. عامر حسين يكشف تفاصيل اجتماعه مع ممثلي أندية الدوري

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:41 م
عامر حسين
عامر حسين
يسرى غازى
كشف المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، تفاصيل اجتماعه بممثلي أندية الدورى الممتاز، الذي تم فيه طرح التصور الخاص بالدورى الممتاز القادم.

وقال عامر حسين خلال المؤتمر الصحفى:"قمت بطرح المؤجلات فى الدورى الجديد نظرا لمشاركة 4 فرق مصرية فى 16 مباراة لأندية الأهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري فيما يخوض فريقا الاتحاد والاسماعيلي فى البطولة العربية 14 مباراة".

وتابع :"الارتباطات الرسمية تتمثل فى بطولة أمم إفريقيا للمنتخبات الأوليمبية الى جانب معسكر مارس لمنتخب مصر الأول".

واختتم:" الزمالك سيخوض مباراة السوبر الافريقي أمام أحد فريقي الترجى والوداد المغربي يوم 16 اغسطس الجارى".

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تصور جديد.. عامر حسين يكشف تفاصيل اجتماعه مع ممثلي أندية الدوري

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