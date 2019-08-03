محامٍ يوضح عقوبة أحمد حسن وزينب وفقا لقانون الطفل.. فيديو

قال الدكتور أيمن عطا الله المحامي بالنقض، إن من يستخدم الأطفال بشكل عام سواء في التسول أو التصوير وخلافه يعتبر مخالفة قانونية ويعرض مستخدمي هذا الفعل للحبس.



وأكد عطا الله، خلال برنامجه الافوكاتو المذاع عبر "قناة القاهرة والناس 2" أن المادة 96 من قانون الطفل تنص على أن من يعرض حياه الطفل أو صحته للخطر يعاقب بالحبس.



وأشار عطا الله إلى ان مثل هذه الجريمة يعاقب مرتكبوها بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية وزينب وأحمد حسن انتهكا خصوصيات الطفل بتعريض حياة رضيعتهما للخطر لزيادة المشاهدات عبر قناتهم بيوتيوب.



جاء ذلك في إطار التعليق علي واقعة استخدام احمد حسن وزينب طفلتهما وتصويرها في فيديوهات يتم نشرها علي يوتيوب من اجل تحقيق مكاسب مادية، وتم فتح تحقيق في هذا الشأن.



