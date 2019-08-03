مصرى ولا أجنبي.. حكام مباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن هوية حكام مباراة فريق الكرة الأول بنادي الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر المقرر إقامتها ما بين مباراتي المارد الأحمر وفريق اطلع بره بطل جنوب السودان فى الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا.



ويلتقى الشياطين الحمر بقيادة مارتن لاسارتي نظيره فريق اطلع بره بطل جنوب السودان فى لقاءى الذهاب يوم 11 أغسطس الجاري والإياب يوم 23 من الشهر ذاته على ملعب برج العرب فى الإسكندرية.



قال المصدر ذاته أنه حتى هذه اللحظة طاقم حكام لقاء الأهلي وبيراميدز فى الكأس مصري لافتا إلى أنه فى حالة تقديم طلب من جانب أحد الفريقين باستقدام طاقم أجنبي فى المواعيد القانونية سيكون القرار فى يد مسئولي اتحاد الكرة.



لفت إلى أن الاتفاق الذى جرى داخل اتحاد الكرة خلال الفترة القادمة على عدم الاستعانة بحكام أوروبا سوى فى حالة وحيدة وهى لقاء القمة بين الأهلي والزمالك من أجل منح الثقة فى قضاة الملاعب المصريين فى المسابقة المحلية.