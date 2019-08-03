سبت الدماء.. شاب يقتل شقيقه صعقا بالكهرباء وأب يعذب ابنته وخالة تطعن ابن شقيقتها

مشاهد مأسوية حملها اليوم السبت بين طياته بسبب المشاكل الاسرية التى هى من أهم الاسباب فى وقوع الجرائم التى تتسبب فى دمار وانهيار الاسرة بأكملها.. الدافع وراء وقوع الجرائم الاسرية ليس دافعا قويا لفعلها بل قد يكون على أتفه الاسباب حيث يتمكن الشيطان و يوسوس للانسان ليتجرد من كل معانى الرحمة والانسانية وازهاق روح حرم الله قتلها إلا بالحق.



*خفت عليه من المخدرات.. صعيدي يقتل شقيقه صعقا بالكهرباء في قنا



لقى طالب مصرعه صعقًا بالكهرباء، أثناء محاولة شقيقه الأكبر تهذيبه وتقويم سلوكه عقابًا له على تعاطي المواد المخدرة مع رفاق السوء.



تلقى اللواء مجدى القاضى- مدير أمن قنا، إخطارًا بوصول يوسف محسن رمضان 22 عامًا طالب، إلى مستشفى قوص المركزى، مصاب بعدة كدمات وسحجات بانحاء جسده، وادعى شقيقه إصابته فى حادث سيارة.



وتبين من التحريات الأولية، أن شقيقيه الأكبر رمضان .م.ر 40 عامًا مقيم بمنطقة بولاق بالقاهرة، أحضر شقيقه إلي مركز قوص مسقط العائلة لتقويم سلوكه و إبعاده عن تعاطى المواد المخدرة مع رفاق السوء، إلا أن المجنى عليه رفض الإستجابه لشقيقه، ما دعا الشقيق الأكبر لاستخدام الكهرباء لتهذيبه، لكنه لفظ أنفاسه صعقًا بالكهرباء.



وأقر الشقيق الأكبر، بإرتكاب الواقعة دون قصد القتل وأن الهدف تقويمه وإبعاده عن رفاق السوء وتعاطي المواد المخدرة.



*آباء آخر زمن.. مقتل طفلة على يد والدها فى المقطم بعد وصلة تعذيب



تجري نيابة المقطم الجزئية تحقيقات موسعة فى واقعة مقتل طفلة على يد والدها بعد تعذيبها حتى الموت بدائرة القسم.



وأمرت النيابة بتشريح جثة الطفلة وكلفت مصلحة الطب الشرعي باعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة.



تلقي قسم شرطة المقطم بلاغا بوجود طفله مقتولة داخل شقتها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ ووجدوا اثار تعذيب وضرب على جسمها وكدمات وسحجات.



وبسؤال والد الطفلة تبين قيامه بضربها وتعذيبها حتى الموت لوجود خلافات عائلية، وتم القبض عليه واتخاذ الاجراءات القانونية حياله.





*كان يدافع عن أمه.. حبس فتاة متهمة بقتل نجل شقيقتها بالعياط وحجز خال القتيل



أمرت نيابة العياط بحبس فتاة 4 أيام علي ذمة التحقيقات لإتهامها بقتل نجل شقيقتها الذي تدخل لفض مشاجرة بينها وبين والدته.



وقررت النيابة بإشراف المستشار محمد سراج المحامي العام الأول لنيابات الصف والعياط بحجز شقيق المتهمة خال المجني عليه 24 ساعة علي ذمة التحريات لبيان مدي اشتراكه في الجريمة من عدمه حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه لاشتراكه في المشاجرة.



تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اخطارا من مستشفي العياط بوصول محمد.أ.ك 21 سنة مصابا بطعنة نافذة بالبطن ولفظ أنفاسه قبل إسعافه، انتقلت علي الفور قوة أمنية وتبين من الفحص أن المجني عليه أصيب في مشاجرة عائلية.



أشارت التحريات بقيادة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة إلى أنه أثناء قيام المجني عليه بفض مشاجرة بين والدته وخالته لخلافات عائلية بينما استلت الخالة شيماء.ع.ا 18 سنة سكينا وسددت بها طعنة لنجل شقيقتها فسقط غارقا في دمائه، وقام أهالي قرية المتانيا بنقل المصاب الي المستشفي إلا انه فارق الحياة.



تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد إمام شعلان رئيس مباحث نقطة شرطة المتانيا من ضبط المتهمة وحرر العميد ياسر يوسف مأمور مركز العياط محضرا بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم.

