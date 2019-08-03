أستاذ وراثة: الأمراض الناتجة عن زواج الأقارب ليس لها علاج

قالت الدكتورة نجوى عبد المجيد، أستاذ الوراثة البشرية؛ إن نسبة الأمراض في الأطفال الناتجة من زواج الأقارب، ضعف التي تنتج الزواج العادي؛ مشيرة إلى أن أمراض زواج الأقارب تكون نتيجة وجود صفات غير حميدة لدى الزوج أو الزوجة.



وأضافت نجوى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي إم سي»؛ المذاع على فضائية « دي إم سي»؛ والذي تقدمه الإعلامية «إيمان الحصري»؛ أن تلك الصفات الغير حميدة تتراكم؛ تظهر في الأطفال وتوارثها؛ مؤكدا أن غالبية الأمراض الناتجة عن زواج الأقارب ليس لها علاج.



وحذرت نجوى؛ من الاستمرار في الزواج بين الأقارب؛ منوها إلى أن نسبة زواج الأقارب في مصر مرتفعة.



وأوضحت نجوى أن نسبة زواج الأقارب في أوروبا 1%، وفي الكويت 55%، وفي السودان 60%، وفي مصر النسبة بدأت تقل وتقدر حاليًا بـ30%.