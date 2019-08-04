يتبقى 4 أماكن.. الأهلي يعلن عن القائمة الأفريقية والمستبعدين.. فيديو

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لأول مرة بشكل رسمي الأسماء التي تم قيدها في قائمة الفريق الإفريقية.



وقال عبد الحفيظ خلال مداخلة هاتفية على فضائية النادي الاهلي: "القائمة تتكون من 26 لاعبا على أن يتبقى 4 أماكن لقيد لاعبين جدد في القائمة الثانية.



وجاءت القائمة على النحو التالي:" حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – شريف إكرامي.



الدفاع: محمد هاني – أحمد فتحي – رامي ربيعة – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمود وحيد – علي معلول – محمود متولي.



الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – حسام عاشور – صالح جمعة – وليد سليمان – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – جيرالدو – أحمد الشيخ – رمضان صبحي – جونيور أجايي.



الهجوم: وليد أزارو – مروان محسن – صلاح محسن



أما عن المستبعدين من القائمة فهم :" هشام محمد وأحمد حمودي وإسلام محارب وناصر ماهر ومحمد شريف وأحمد علاء وباسم علي ومؤمن زكريا وأحمد حمدي وحسين السيد وعمار حمدي، إلى جانب الثلاثي المصاب محمد محمود وسعد سمير وكريم وليد "نيدفيد".