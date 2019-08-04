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حاكم ولاية تكساس يعلن عدد القتلى والمصابين بمذبحة إل باسو

الأحد 04/أغسطس/2019 - 01:58 ص
صدى البلد
حسام رضوان
أعلن حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت عدد ضحايا مذبحة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية.

وقال أبوت بحسب "سي إن إن" إن عدد القتلى بلغ 20 شخصا، فيما أصيب ما يزيد على 24 آخرين.

وكان المدعي العام للولاية قد قال إن عدد القتلى يتراوح بين 15 و20 شخصًا.

وكانت وسائل إعلام ذكرت أن أعدد المصابين وصل إلى 40 شخصًا.

وكانت الشرطة قد أعلنت التعرف على هوية مشتبه به، وهو شاب أبيض في الـ21 من عمره.

ويراجع المحققون منشورا للمشتبه به، باتريك كروسيوس، يعود إلى عدة أيام قبل الهجوم، والتي يمكنها أن تشير إلى الدفاع وراء ارتكاب تلك المذبحة.

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