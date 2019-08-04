السعودية تعلن عن استقبال أكثر من 95 مليون حاج خلال 50 عاما

قالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الأحد، إن إجمالي عدد الحجاج الذين تشرفت المملكة العربية السعودية بخدمتهم خلال الـ50 عاما الماضية، بلغ 95 مليونا و853 ألفا و17 حاجا، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".



وبلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من خارج السعودية عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، حتى نهاية يوم الجمعة، مليون و516 ألف 101 حاج، وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.



وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (1.412.894) حاجا.



وقدم عن طريق البر (86.359) حاجا، وعبر البحر (16.848) حاجا، بزيادة (123.369) حاجا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 9.