الآثار: المتحف المصري الكبير حلم يتحقق.. والتابوت الذهبي قطعة عالمية فريدة

قالت وزارة الآثار إن المتحف المصري الكبير صرح ضخم وحلم بدأ يتحقق، مشيرة إلي أن 48 ألف قطعة أثرية تم نقلها إلي المتحف حتي الآن.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزارة الآثار لمتابعة أعمال ترميم التابوت الذهبي للملك توت عنخ آمون بعد نقله إلي المتحف.



وأكدت الآثار أن الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ملتزمتان بأن يكون افتتاح المتحف في الربع الأخير من 2020، مشيرة إلي أن التابوت قطعة فريدة علي مستوي العالم كله.



وأضاف أنه لأول مرة يخرج التابوت خارج المقبرة منذ 97 عاما، وحالته كانت سيئة جدا ويستغرق العمل فيه حوالي 8 شهور.



وتابعت أن التابوت كانت به شروخ، وتم نقله بعناية فائقة من مرممي المتحف، كما تم تغليفه بطريقة محترفة ونقل بأجهزة تمنع الاهتزازات، وتم عزله لمدة 7 أيام وسيتم تعقيمه لمدة 3 أسابيع لبدء ترميمه.