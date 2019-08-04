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شاهد.. مراسم التوقيع على الوثيقة الدستورية بالسودان

الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:25 م
صدى البلد
آيات أحمد
عرضت فضائية "اكسترا نيوز" لقطات حية لمراسم التوقيع على الوثيقة الدستورية بالسودان، والاتفاق بين (المجلس العسكري الانتقالي) وقوى (إعلان الحرية والتغيير) على وثيقة الإعلان الدستوري، وسط احتفالات الشارع السوداني بهذا الاتفاق.


وأفادت فضائية "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل، منذ قليل، بأنه تحدد أن الأطراف السودانية وقعت على الإعلان الدستورى بشكل نهائى في يوم 17 أغسطس، وسوف يتم إعلان تشكيل مجلس السيادة فى السودان يوم 18 أغسطس. 

وأكدت أنه سيتم تعيين رئيس الوزراء السودانى يوم 20 أغسطس، وتشكيل الحكومة فى 28 أغسطس.

وشهدت الساعات الأولى من صباح يوم السبت إعلان وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا بشكل كامل على مشروع الدستور.

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