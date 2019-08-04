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حوادث

انهيار منزل سكني مكون من 3 طوابق بالغربية وقوات الإنقاذ تتدخل

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:36 م
انهيار عقار
انهيار عقار
أحمد على
دفعت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بعدد من المعدات واللودرات لإنقاذ حياة مواطنين فى واقعة انهيار منزل سكني مكون من 3 طوابق بشكل مفاجىء نتيجة تصدعات وشروخات بالطابق الأول وتم فرض كردون أمني حول المنزل لتأمين أرواح المواطنين .

تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد حسام الخشن مأمور قسم أول المحلة يفيد بوورد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بانهيار منزل سكني مكون من 3 طوابق بمنطقة سكة دمرو بدائرة القسم .

وباشرت القيادات الأمنية تحت إشراف مأمور القسم وقيادة مساعد مدير فرقة المحلة والرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم شرطة أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان البلاغ .

وأفادت المعاينة الأولية تحت رعاية المحاسب حسام شكيب سكرتير عام حي أول والفنيين أن سبب انهيار المنزل بوجود شروخات وتصدعات والسلالم بالطابق الأول وانهيار جزئي من البلكونه دون سقوط مصابين أو خسائر فى الأرواح وتم فرض كردون أمني حول المنزل وإخلائه من السكان .

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع انهيار المنزل وتقدير قيمة التلفيات والخسائر .

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