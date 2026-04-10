أمير رمسيس يكشف عن حصوله على 20 جائزة بعد عرض فيلمه "حظر تجوال" عبر المنصات

أعرب المخرج أمير رمسيس عن سعادته لإتاحة عرض فيلمه «حظر تجوال» عبر منصة «واتش إت»؛ وكشف أنه حصد أكثر من عشرين جائزة.



وقال أمير رمسيس عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»: "بعد سنوات من مرافقة اليس فى نيفرلاند واختفائه منذ جوائزه التى تجاوزت عشرين جائزة، حظر تجول اخيرا على منصة watch it سعيد بتلك الاتاحة للجمهور لمن لم يستطع مشاهدة الفيلم هو الان على واتش ات".

والجدير بالذكر ان فيلم «حظر تجوال» من بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدى، محمود الليثى، ومجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفنى، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس، وتدور أحداث الفيلم فى إطار إنسانى اجتماعى حول شخصين يتعرفان على بعضهما فى 2013، وقت حظر التجول، لتتوالى الأحداث.

وكانت منصة «Watch It» قد أعلنت عن عرض فيلم «حظر تجوال» عبر المنصة، وذلك بداية من أمس 9 أبريل.