شاهد.. نيللي كريم تخطف أنظار الجماهير في أحدث ظهور

نشر مصمم الأزياء كوجاك علي حساب الانستجرام الخاص به المعروف ب كوجاك ستديو مجموعة لصور الفنانة المصرية نيللي كريم وهي تطل بفستان تركواز غامق من تصميم الفنان كوجاك، وظهرت بتسريحة شعر مميزة تتناسب مع لون شعرها الذهبي.وكان قد نشر قبل ذلك علي حساب إنستجرام صورة للفنانة نيللي كريم والفنانة هند صبري باطلالة الفساتين الصفراء المميزة.وكان هذا بمثابة ترويج لفيلم الفيل الأزرق الجزء التاني، المعروض في دور العرض الآن.وجاءت التعليقات كالتالي "فتسان مبهر" و"فستان رائع" و"يا لها من إطلالة مميزة" و"انت افضل مصمم علي الاطلاق".ويعتبر كوجاك من افضل مصممين الأزياء الحديثة مؤخرًا.