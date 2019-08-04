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أخبار العالم

بوتين يقدم تعازيه لـ ترامب في مجزرتي تكساس وأوهايو

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:08 م
بوتين وترامب
بوتين وترامب
أحمد سيف الدين
قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، تعازيه الحارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ضحايا حادثي إطلاق النار في تكساس وأوهايو.

ووفقا لما أعلنته الرئاسة الروسية، ونقلته روسيا اليوم، بعث بوتين ببرقية إلى نظيره الأمريكي وقدم تعزيه من خلالها في ضحايا حادثي إطلاق النار المأساويين في ولايتي تكساس وأوهايو.

في وقت سابق أعلنت الشرطة الأمريكية في أوهايو احصائية جديدة لعدد الجرحى في حادث إطلاق النار في دايتون بولاية أوهايو الأمريكية مؤكدة أنه وصل إلى 26 مصابا في حالة خطرة.

ووقع إطلاق النار المميت في أوهايو بعد ساعات فقط من مقتل ما لا يقل عن 20 وإصابة عشرات الأشخاص في وول مارت في إل باسو، تكساس.

ووفقًا لتقارير مختلفة، قتل تسعة أشخاص بالرصاص في مقاطعة أوريجون في دايتون، وقامت الشرطة بتحييد مطلق النار، وهي في الوقت الحالي تبحث في المنطقة عن مشتبه به آخر ، ورد أنه كان يرتدي قناعًا.

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