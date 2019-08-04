خالد الغندور يفجر مفاجأة عن موعد انطلاق قناة الزمالك.. خاص

فجر خالد الغندور نجم الأبيض ومقدم برنامج الزمالك اليوم، مفاجأة بشأن موعد انطلاق قناة الزمالك بشكل رسمي.



وقال خالد الغندور في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور لم يغلق، البرنامج مستمر حتى نهاية شهر أغسطس".



وأضاف:" عقب نهاية شهر أغسطس، سيتم نقل البرنامج عبر قناة الزمالك الجديدة".



يذكر أن الأهلي هو النادي الوحيد في مصر، الذي يمتلك قناة تليفزيونية، تنقل كل ما بتعلق بالنادي من أحداث يومية.





