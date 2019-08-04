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فن

فتاة سعودية تعلم ميريام فارس الرقص الخليجي ..فيديو

الأحد 04/أغسطس/2019 - 08:10 م
ميريام فارس
ميريام فارس
شروق ابراهيم
نشرت الفنانة ميريام فارس مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من حفلها في القرية العالمية بـ دبي الذي أقيم شهر مارس الماضي، وهي تتعلم الرقص الخليجي بمساعدة فتاة سعودية. 

وظهرت ميريام فارس في الفيديو بجانب الفتاة على خشبة المسرح، وكتبت "رح تعلمني رقص خليجي". 

وكانت ميريام فارس تعرضت لأزمة كبيرة بعد تصريحاتها في المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان موازين عن مصر عندما قالت "انا اجري تقبل على مصر من بعد ثورة 25 يناير". 

وقدمت ميريام فارس اعتذارًا لجمهورها المصري، لافتة إلى أن التعبير خانها، والبعض لم يفهم لهجتها اللبنانية وتم تفسير تصريحاتها بشكل خاطئ.

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