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محافظات

بطول 2250 مترا .. محافظ الدقهلية: رصف شوارع بلقاس بتكلفة 6 ملايين جنيه

الأحد 04/أغسطس/2019 - 08:21 م
رصف شوارع بلقاس
رصف شوارع بلقاس بتكلفة 6 مليون جنيه بطول 2250 متر
همت الحسينى
أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن انتظام العمل في مشروع رصف شوارع بلقاس بتكلفة 6 ملايين جنيه بطول 2250 مترا، ومشروع الصرف الصحي للمناطق المحرومة بتكلفة 12 مليونا و240 ألف جنيه، مؤكدا أن معدلات التنفيذ تسير بشكل جيد، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة .

وأوضح محافظ الدقهلية أن مشروع الصرف الصحي في بلقاس يشمل عددا من المناطق والشوارع هي شارع مصرف التوفيقية بداية من المحكمة، وشارع متفرع من مصرف التوفيقية، 7 شوارع فرعية من الشارع السابق، والشارع الضيق بالعزبة الحمراء مقابل صيدلية الشافعى، وشارع الشعراوى بالشارع مقابل مسجد الشعراوى وبجوار المسجد، وعدد 2 شارع متفرع من الشارع السابق، وشارع سعفان انحدار من الجمهورية إلى ابو رجيلة، وشارع فلسطين من ابو رجيلة بطول 150 مترا، شارع خلف مدرسة عياد.

وأضاف محافظ الدقهلية أن أعمال الصرف تشمل أيضا منطقة دار الايتام عدد 5 شوارع وشارع الدكتورة هبة جمعة، وشارع جودة يوسف، وشارع مايز خليل، وشارع محمد مجاهد، وشارع خلف صيدلية الدقم، ومنطقة المدرسة الصناعية وحتى نهاية الحيز، و8 شوارع فرعية، كما سيتم الربط بين الاتجاهين تحت ترعة السعرانة بالجهة المقابلة.

وقال محافظ الدقهلية إن رصف الشوارع ببلقاس يبدأ من شارع المحكمة امتدادا بميدان خطاب إلى المزلقان القديم ومنه إلى ميدان المحطة إلى كوبرى المشروع حتى كوبرى الرى.

من جانبه قال اللواء حسام لبيب رئيس مركز ومدينة بلقاس إن المحافظ يتابع يوميا تطور سير الأعمال الجارية ويشدد على سرعة الانتهاء منها لتوفير الخدمة والراحة للمواطنين.
بطول 2250 مترا .. محافظ الدقهلية: رصف شوارع بلقاس بتكلفة 6 ملايين جنيه
بطول 2250 مترا .. محافظ الدقهلية: رصف شوارع بلقاس بتكلفة 6 ملايين جنيه
بطول 2250 مترا .. محافظ الدقهلية: رصف شوارع بلقاس بتكلفة 6 ملايين جنيه
بطول 2250 مترا .. محافظ الدقهلية: رصف شوارع بلقاس بتكلفة 6 ملايين جنيه
بطول 2250 مترا .. محافظ الدقهلية: رصف شوارع بلقاس بتكلفة 6 ملايين جنيه

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