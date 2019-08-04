محمد عبد الغني ينتظم في التدريبات

انتظم محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد تعافيه من الآلام التي كان يعاني منها في وجه القدم خلال اليومين الماضيين .



وحصل محمد عبد الغني على راحة من التدريبات فى اليومين الماضيين ، إلا أنه ظهر في تدريبات مساء اليوم وظهرمعافا من الاصابة.



ويواصل الزمالك استعداداته على ملعب النادي لمواجهة بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 لدوري ابطال افريقيا الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت .

