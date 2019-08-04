ليلة حب في مهرجان Aarhus arab.. رانيا يوسف ترتدي النقاب ..شاهد

أعلنت رانيا يوسف مشاركتها في الفيلم الروائي "ليلة حب" ضمن فعاليات مهرجان "Aarhus arab" فى فئة الأفلام الروائية القصيرة فى المسابقة الرسمية للمهرجان.





ونشرت رانيا يوسف عبر صفحتها على "إنستجرام"، صورة أفيش الفيلم.





وعلقت رانيا يوسف "فيلم ليلة حب في مهرجان Aarhus arab قصة رانيه البشبيشي سيناريو وحوار رضا عبد الرازق".





فيلم "ليلة حب" تدور أحداثه في إطار الأكشن والتشويق، حيث يلتقي مجموعة من الأقارب بعد مرور 10 سنوات، ويكتشف كل من الآخر أن شخصيته تغيرت تمامًا.





فيلم "ليلة حب" بطولة رانيا يوسف، يشاركها نور محمود، هبه مجدي، رانيا منصور، سمر جابر، سيف هاني، أميرة الشريف، ممدوح الشناوي، أحمد سليم، من تأليف رانيا البشبيشي، سيناريو وإخراج رضا عبدالرازق.