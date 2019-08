علاج فقر الدم.. 10 أطعمة للتخلص من الأنيميا

فقر الدم هو مرض يصيب الكثير وهو عبارة عن انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء في الدم . لهذا السبب ، يصف الأطباء أحيانًا شخصًا مصابًا بفقر الدم بأنه يعاني من انخفاض في عدد كرات الدم الحمراء.



علاج فقر الدم

يعتمد علاج فقر الدم على نوع وسبب وشدة الحالة قد تشمل العلاجات التغييرات الغذائية أو المكملات الغذائية أو الأدوية أو الإجراءات أو الجراحة لعلاج فقدان الدم.



يسبب انخفاض مستويات الفيتامينات أو الحديد في الجسم بعض أنواع فقر الدم. قد تكون هذه المستويات المنخفضة نتيجة لسوء التغذية أو بعض الأمراض أو الحالات.



لرفع مستوى الفيتامينات أو الحديد ، قد يطلب منك طبيبك تغيير نظامك الغذائي أو تناول مكملات الفيتامينات أو الحديد. مكملات الفيتامينات الشائعة هي فيتامين ب 12 وحمض الفوليك (الفولات). يتم إعطاء فيتامين C في بعض الأحيان لمساعدة الجسم على امتصاص الحديد ويمكن ان تعوض بتناول الاطعمة الغنية بالحديد مثال " السبانخ والموز والتفاح والكمثري والعسل الاسود والجوافة".



علاج فقر الدم للحامل

عندما تكونين حامل، قد تصاب بفقر الدم. عندما يكون لديك فقر الدم ، لا يحتوي دمك على خلايا دم حمراء صحية كافية لنقل الأكسجين إلى أنسجتك ولطفلك.



يمكنك تناول الجريب فروت أو شرب عصير الجريب فروت. يمكن أن تؤثر هذه الفاكهة على قوة بعض الأدوية ومدى عملها.

تشتمل الفواكه الأخرى الغنية بفيتامين C على فاكهة الكيوي والفراولة والشمام.



تشمل الخضروات الغنية بفيتامين C القرنبيط والفلفل وبراعم بروكسل والطماطم والملفوف والبطاطس والخضروات المورقة مثل الخضر واللفت والسبانخ.





علاج فقر الدم بالأعشاب

يمكن علاج فقر الدم بالاعشاب والتي قدمها محسن النادي المعالج بالاعشاب من خلال وصفة الحلبة :

تدق الحلبة وتخلط مع عسل ويتناول المصاب بفقر الدم من هدا المزيج ملعقة صباحا وملعقة مساءا يوميا حتى الشفاء من الانيميا





- أوراق الجوز :

شرب مغلى ورق الجوز مفيد لعلاج فقر الدم وطريقة تحضيره بسيطة ماعليك إلا بتحضير حفنة صغيرة من أوراق الجوز وتضاف الى ماء ساخن وتترك لتستحلب لمدة 15 دقيقة ويشرب ثلاث مرات في اليوم يمكن تحليته بالعسل أو السكر.





علاج فقر الدم بالعسل

يعتبر علاج فقر الدم بالعسل هو احد الطرق التي يعتمدها الكثير في علاج الانيميا وفقر الدم واشهر الوصفات بالطب البديل

أفضل غذاء لعلاج فقر الدم فهو غني بالحديد ملعقة واحدة منه تحتوي على 3.5 ملجم من الحديد ماعليك الا بتدفئة كوب من الحليب وتضاف اليه ملعقة كبيرة من العسل الأسود يخلط جيدا ويشرب كوب واحد صباحا وواحد مساء.