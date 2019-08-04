ملخص وأهداف مباراة برشلونة وأرسنال في كأس خوان جامبر

فاز فريق برشلونة الاسباني على أرسنال الإنجليزي بهدفين لهدف، في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "كامب نو"، فى بطولة كأس خوان جامبر الودية.



أرسنال أحرز الهدف الأول في الدقيقة 39 بعدما نجح أخيرا في استغلال الهجمات المرتدة، وسجل الهدف عن طريق بيير إميريك أوباميانج بعد تمريرة رائعة من مسعود أوزيل، سددها قوية في شباك برشلونة.



وجاء الهدف الاول للبارسا عبر اللاعب ميتلاند نيلز مدافع الجانرز عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 69 ، وسجل لويس سواريز هدف الفوز في الدقيقة الأخيره ليهدي فريقه الفوز بعد أن كان بديلًا منذ بداية اللقاء.