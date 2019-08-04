ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملخص وأهداف مباراة برشلونة وأرسنال في كأس خوان جامبر

الأحد 04/أغسطس/2019 - 10:57 م
صدى البلد
أحمد هاني
فاز فريق برشلونة الاسباني على أرسنال الإنجليزي بهدفين لهدف، في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "كامب نو"، فى بطولة كأس خوان جامبر الودية.

أرسنال أحرز الهدف الأول في الدقيقة 39 بعدما نجح أخيرا في استغلال الهجمات المرتدة، وسجل الهدف عن طريق بيير إميريك أوباميانج بعد تمريرة رائعة من مسعود أوزيل، سددها قوية في شباك برشلونة.

وجاء الهدف الاول للبارسا عبر اللاعب ميتلاند نيلز مدافع الجانرز عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 69 ، وسجل لويس سواريز هدف الفوز في الدقيقة الأخيره ليهدي فريقه الفوز بعد أن كان بديلًا منذ بداية اللقاء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

20 دقيقة.. أرسنال يقترب من تسجيل الهدف الأول.. وتشيلسي يتراجع

ميسي خارج تشكيل برشلونة المتوقع أمام آرسنال في كأس خوان جامبر

بث مباشر.. مباراة برشلونة وآرسنال في كأس خوان جامبر

التشكيل.. برشلونة يهاجم بجريزمان ضد أرسنال فى كأس خوان جامبر الودية

بكأس خوان جامبر.. أرسنال يتقدم على برشلونة بهدف رائع لـ أوباميانج.. فيديو

برشلونة يحول تأخره أمام آرسنال إلى فوز 2-1 ويقتنص كأس خوان جامبر.. فيديو

ترشيحاتنا

لسه فيه أمل.. ريهام سعيد تفتتح حلقة برنامجها بـ أغنية شيرين عبد الوهاب ..فيديو

محمود حميدة كلمة السر.. كمال أبو رية يكشف عن طريقة إبلاغ فاروق الفيشاوي إصابته بالسرطان

ستضر بالعلاقات .. أمريكا تحذر أردوغان من عملية نهر الفرات في سوريا

رامون دياز.. هدف الأهلي وأمل الزمالك ونكاية بيراميدز .. فجر الخلاف بين تركي آل الشيخ والخطيب

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم.. اعرف الأسعار

عايز عربية.. انخفاض في أسعار سيارات موديل 2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور عمرو دياب ودينا الشربيني.. 50 صورة من عزاء والد حمادة إسماعيل ..شاهد

علاج البواسير بالليزر .. أسرار وتفاصيل العملية ونصائح للشفاء السريع

نجوم الرياضة وأهالي الإسماعيلية يشاركون فى جنازة والد حسني عبدربه.. شاهد